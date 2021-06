Roma, un altro autobus flambé: i passeggeri scendono giusto in tempo

Ancora un autobus in fiamme a Roma. È avvenuto oggi alle 10.30 circa in piazzale della Marina, nel quartiere Parioli, dove un autobus dell'Atac della linea 2 ha preso fuoco. I passeggeri sono stati fatti scendere appena in tempo.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono giunti gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia locale di Roma Capitale. Al momento, secondo quanto si apprende, non si registra alcun ferito. Il conducente del mezzo è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri prima del rogo.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata e stanno provvedendo ad agevolare la viabilità nella zona. Nel ribadire che non ci sono stati problemi per le persone, Atac fa sapere, in una nota, che "la vettura viaggiava sulla linea 2 ed era in servizio da 17 anni". Sono ancora da accertare le cause dell'incendio. L'autista ha provato a spegnere le fiamme e poi ha allertato i Vigili del fuoco.