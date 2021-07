Royal Family, Kate Middleton: in isolamento per contatto con infetto

Kate Middleton è in “isolamento domestico” a causa dell’incontro ravvicinato con un positivo al Covid-19. A rivelarlo sarebbe un portavoce di Palazzo Kensington, una delle sedi della Royal Family, che avrebbe parlato ai microfoni dell’emittente televisiva CNN. "Sua Altezza Reale non sta manifestando alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida governative e si sta auto-isolando a casa e non parteciperà agli impegni reali di lunedì”, ha dichiarato la fonte. Secondo le prime voci, la Duchessa è stata avvertita venerdì pomeriggio del contatto e ha iniziato a isolarsi da allora. Le regole del Governo britannico prevedono, infatti, che chiunque abbia un contatto ravvicinato con una persona infetta deve isolarsi per non meno di dieci giorni.

Ma non è tutto. La Principessa del Regno Unito fa parte dei 12.000 spettatori presenti a Roma lo scorso sabato 2 luglio, per assistere alla partita di calcio Inghilterra-Ucraina. Questo vuol dire che, nel caso fosse confermata la positività al Covid, potrebbe essere possibile la diffusione della variante Delta, ceppo “straniero” che ha già iniziato a incutere timore, oltre che nel Regno Unito, anche al Belpaese dato l’alto numero di nuovi contagi.

Sua Altezza ha fatto due test rapidi prima di partire per gli eventi di settimana scorsa a Euro 2020, dove ha assistito alla partita della "sua" Inghilterra contro la Germania, e Wimbledon, ed erano entrambi negativi. Comunque, il portavoce reale di Kensington Palace ha dichiarato che la Duchessa esegue test rapidi per il Covid due volte a settimana, in linea con il sistema di test della Famiglia Reale. Inoltre ha già effettuato entrambe le dosi di vaccino. Per il Servizio sanitario britannico, il contatto ravvicinato rientra nel comunicare faccia a faccia o stare a meno di due metri di distanza con qualcuno per più di 15 minuti.

La Duchessa, conosciuta come Kate Middleton prima del suo matrimonio con il Principe William, durante il suo viaggio a Wimbledon di venerdì, ha seduto nel “royal box” vicino a diversi altri ospiti speciali. Sua Altezza è stata fotografata mentre parlava con gli organizzatori dell’evento, alcuni partecipanti e soprattutto con il tennista numero uno inglese Tim Henman.