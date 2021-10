Salute, cambio sesso in contemporanea di due gemelli 23enni. "Nate donne"

Salute, cambio sesso in contemporanea di due gemelli 23enni

Un intervento chirurgico destinato ad entrare nella storia è stato eseguito all'ospedale Careggi di Firenze. Una coppia di gemelli toscani di 23 anni ha cambiato sesso in contemporanea. I fratelli Guido e Giulio, 23 anni, adesso sono Gaia e Giulia. "L'intervento è perfettamente riuscito — spiega il dottor Cocci —. Le ragazze - si legge sul Corriere della Sera - dovranno stare cinque giorni ricoverate in ospedale ma tra un mese e mezzo avranno una normale vita. Da donne». Gaia e Giulia si erano preparate da anni all’operazione. Una metamorfosi solo esteriore perché da sempre la loro anima era femminile. Così, dopo aver compiuto la maggiore età, hanno iniziato una cura ormonale durata cinque anni, che le ha accompagnate all’operazione finale, quella di ieri.

La storia delle due gemelle, anticipata dalla Nazione, è il primo caso in Italia e il secondo al mondo di due gemelle transgender che hanno seguito lo stesso percorso. Il primo in assoluto - prosegue il Corriere - ha visto protagoniste le 19enni brasiliane Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira, che però non si operarono insieme bensì a distanza di alcuni giorni. Davanti ai medici, che le hanno seguite e operate, le gemelle toscane non hanno avuto un attimo di esitazione. «Questo corpo maschile non ci appartiene, siamo nate donne e donne vogliamo essere per sempre», hanno spiegato ad amici e parenti. Con la famiglia non hanno avuto problemi: «Ci ha sempre supportato, ha capito quale era la nostra vera natura».