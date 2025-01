Comprano una casa a 3 euro e si trasferiscono in Sicilia: la storia di una famiglia inglese

Da Londra alla Sicilia: la casa da 3 euro a Sambuca

Lindsey Fitzgerald, 36 anni, e il marito Robert Mosley, 44, hanno fatto il grande passo: da Londra alla Sicilia, acquistando una casa a Sambuca di Sicilia per appena 3 euro. Si aggiungono così alla lunga lista di stranieri che, negli ultimi anni, hanno scelto questo piccolo borgo della provincia di Agrigento come nuova casa, grazie all'iniziativa "Casa a 3 Euro" promossa dal Comune.

L'indirizzo della loro nuova vita è una casa che, nel novembre scorso, è stata venduta dopo il bando che ha dato il via alla vendita di tutte le case comunali abbandonate, in un progetto che ha attirato interesse internazionale. L’emozione di vedere la firma del preliminare e ricevere le chiavi, direttamente dal sindaco Giuseppe Cacioppo, è palpabile. Per la famiglia, composta anche dai figli Marck e Maisy, questo è solo l'inizio di una nuova avventura siciliana.

Lindsey, originaria dell'Irlanda del Nord, racconta di aver scoperto l'iniziativa leggendo un giornale a Londra. All'inizio pensava fosse uno scherzo, ma ora, passeggiando per le strade del borgo con la sua famiglia, sorride, felice della scelta. "Abbiamo comprato qualche souvenir, come la lumaca, simbolo del borgo, e degustato il vino locale. È un posto meraviglioso, siamo davvero felici di questa scelta", dice entusiasta.