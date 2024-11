Savona, stupro di gruppo su una 18enne: condanne a 5 anni per i responsabili

Savona, condannati due uomini per stupro di gruppo su una 18enne

Nel giorno in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne arriva una sentenza del Tribunale proprio relativa a uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza appena maggiorenne. Aveva violentato una giovane di appena 18 anni con un amico a Savona, nel 2021 ed è stato condannato a cinque anni. Nella mattinata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile, - riporta La Stampa - hanno proceduto all’arresto di un ventiseienne di origine peruviana residente in città, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona.

L’uomo è stato rintracciato in centro dove i poliziotti sapevano di trovarlo, è stato fermato e arrestato per il reato di violenza sessuale di gruppo. Il responsabile di questa violenza è regolare sul territorio nazionale, ed è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il complice invece era stato già individuato e per entrambi è stata applicata la misura dei domiciliari.