Scandalo Vaticano: spunta la finta nipote di Becciu. Tra bonifici e massoneria

Lo scandalo Vaticano si arricchise ogni giorno di particolari, gli inquirenti hanno fatto venire alla luce una figura femminile, sarebbe stata presentata come la nipote del cardinale Becciu. Alla 39enne sarda - si legge sulla Verità - sarebbero stati intestati diversi bonifici, inviati da conti riconducibili a Becciu. A Roma, la giovane donna, Cecilia Marogna, è stata vista proprio in compagnia del cardinale, che contattato dalla Verità ha detto: "Posso solo dire che la signora non è una mia familiare. Mi hanno detto di stare zitto, del resto non posso parlare".

Dalle indagini - prosegue la Verità - emerge la vicinanza di Marogna al mondo della massoneria. La donna fa parte del Movimento Roosevelt, presieduto da Gioele Magaldi, "Gran maestro del Grande oriente democratico", inoltre ha avuto contatti anche con un altro personaggio in odore di massoneria, Flavio Carboni. Condannato a 6 anni e 6 mesi per le attività illecite di una presunta associazione segreta, la P3.