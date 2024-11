Scontro tra auto a Novara, muore un bimbo di 8 anni. Grave il fratellino di 4

Incidenti: scontro tra due auto nel novarese, muore bimbo di 8 anni, grave il fratellino di 4

Grave incidente stradale nel novarese, a Oleggio. Nello scontro tra due auto e’ deceduto un bimbo di 8 anni. Il fratellino di 4 è stato portato in codice rosso in ospedale. I due bambini si trovavano in auto con la nonna e nell’urto sono rimasti incastrati nella vettura. La nonna e’ stata portata in ospedale in codice giallo.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno compiendo i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.