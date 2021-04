Scorta di Conte per la compagna Olivia, procedimento archiviato

Va definitivamente in archivio l'indagine che coinvolgeva l'ex premier, Giuseppe Conte, in relazione all'uso della scorta. L'inchiesta era finita all'attenzione degli inquirenti della Procura di Roma sulla base di una denuncia di Fratelli d'Italia. Dopo la trasmissione degli atti dei pubblici ministeri al tribunale dei ministri - si aggiunge - è adesso arrivata la notizia della archiviazione del procedimento, che era stato avviato per l'accusa di peculato.



La vicenda riguardava quanto avvenuto il 26 ottobre scorso allorquando gli agenti della scorta del presidente del consiglio protessero la fidanzata del premier, la signora Olivia Palladino, che voleva uscire da un market. Il problema, in quell'occasione, era la presenza all'esterno del negozio di un inviato della trasmissione le Iene.