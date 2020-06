Scuola, l'avvio il 14 settembre: la proposta del ministero alle regioni

Il ministero dell'Istruzione proporra' alle Regioni la data del 14 settembre per l'avvio del nuovo anno scolastico. Lo si legge in una nota del ministero. "Il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge - si precisa nella nota - stabilisce che dal primo settembre le scuole potranno riaprire per le attivita' legate al recupero degli apprendimenti". Per quanto riguarda invece "l'inizio ufficiale delle lezioni, come gia' specificato nella giornata di ieri", scrive il ministero, "la decisione dovra' essere presa insieme alle Regioni, a cui sara' proposta la data di lunedi' 14 settembre, con l'obiettivo di tornare alla piena normalita' scolastica il prima possibile".