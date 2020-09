Scuola, bimbo down resta a casa. Preside: "Manca il 90% dei prof di sostegno"

"Nella nostra scuola manca il 90% degli insegnanti di sostegno e un buon numero di insegnanti curriculari". Lo spiega all'AGI la dirigente della scuola nella provincia di Pisa nella quale, questa mattina, la madre di un bambino con sindrome di down ha dovuto rinunciare a portare il proprio figlio di 6 anni perche' non le era stato garantito l'insegnante di sostegno. "Siamo molto dispiaciuti. Aspettavamo le nomine fra venerdi' e sabato, ma venerdi' sera ci hanno fatto sapere che i sindacati avevano fatto bloccare le graduatorie perche' avevano ravvisato alcuni errori - premette la preside - sabato mattina e' stato cosi' impossibile procedere alle nomine da parte del Provveditorato provinciale che in queste settimane ci e' stato molto vicino per aiutarci a riaprire in sicurezza".

"Oggi, dal momento che mancano anche insegnanti curriculari che non sono stati nominati, abbiamo riaperto con orario ridotto, e per coprire tutte le classi mi sono avvalsa della disponibilita' dei docenti di ruolo - aggiunge - ho un solo insegnante di sostegno, ma ne occorrono almeno uno per classe e spero che fra oggi e domani vengano nominati e si sblocchi tutto". Quasi tutti i bambini e i ragazzi disabili si sono presentati nella scuola, oggi. "Mi aspettavo caos e fatica da questa riapertura, e invece tutto e' andato bene a livello di ingressi e distanziamento. Abbiamo lavorato anche ieri, domenica, per tutto il giorno per garantire una riapertura serena. Resta il rammarico di pensare che, se nella nostra regione si fosse posticipata la riapertura almeno di una settimana, come avviene in altre, forse tutti avremmo lavorato con maggiore serenita' ed evitato gli equivoci, i dispiaceri e le mancanze che pure ci sono stati", conclude.

Scuola, Tajani: "Bimbo down a casa? Governo incapace"

"Come al solito ci rimettono sempre i piu' deboli. A Pisa un bimbo con la sindrome di Down e' dovuto rimanere a casa saltando il primo giorno di scuola. Non c'era l'insegnante di sostegno. Oltre a spazi adeguati e mascherine mancano anche i docenti. Colpa di un governo incapace". Cosi' su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente FI.