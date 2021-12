Scuola, Sileri: "Se contagi covid come Uk, riapertura due settimane dopo"

Scuole, rientro slitta di due settimane? Sileri: dipenderà dal picco della variante Omicron

Potrebbe slittare di due settimane il rientro a scuola degli studenti. A lanciare l'ipotesi è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. "Nulla è deciso - afferma ai microfoni di 'Metropolis', il podcast di Repubblica condotto da Gerardo Greco - Decideremo tra una settimana sulla ripresa della scuola, dipenderà dal picco della variante Omicron. Se abbiamo i numeri del Regno Unito, con 100mila contagi e gran parte di questi tra la popolazione non vaccinata o non vaccinabile - sottolinea il sottosegretario - quindi anche tra i soggetti più giovani, un ritardo del rientro a scuola consente un rallentamento del virus. In quel caso, non potremmo ricominciare la scuola subito".

E inoltre