Segre: "Nel dopoguerra gli ebrei erano tornati degli amici, ora è riesploso l'antisemitismo"

Segre: "Antisemitismo? C'è sempre stato, ma non era mai arrivato a questi livelli vergognosi"

Come ogni 27 gennaio dal 2005, anche quest'anno si celebra Il Giorno della Memoria: 80esimo anniversario di una delle pagine più tristi della storia. Il giorno scelto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite segna proprio la fine di quell'incubo. Nel 1945, infatti, proprio in questa giornata, le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'operazione Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e testimone attiva della Shoah, riflette sull'antisemitismo. Uno dei motivi per cui iniziò a testimoniare, spiega, fu che "il mondo stava cambiando, ma l’antisemitismo rimaneva uguale". Perciò - spiega la senatrice a vita da Fabio Fazio su il Nove -"non sono così stupita dal quello attuale. Ora è manifesto ma c’è sempre stato, solo non si poteva parlarne nei termini vergognosi di oggi". Dopo la guerra, nota, "erano successe così tante cose che tutti erano, o si fingevano, amici degli ebrei. Ma ho sempre sentito l’antisemitismo".

Segre è pessimista sul futuro della Memoria, amareggiata dal riesplodere dell’antisemitismo, che "oggi è manifesto, ma c’è sempre stato". Liliana Segre però non si ferma, con la forza di chi sa che deve parlare anche a nome "di quelli che non sono tornati", ancora protetta dallo "scudo di amore" che ricevette da bambina dal padre e dai nonni uccisi ad Auschwitz. "Non ho paura", dice, nonostante la nuova ondata di odio che l’ha colpita per la proiezione del documentario di Ruggero Gabbai, Liliana, in occasione del Giorno della Memoria. Una data preceduta quest’anno da molte tensioni non ancora sciolte.