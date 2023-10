Sgarbi, la mail sui gettoni: "Ci vogliono 3mila€". Tasse non pagate per 7 anni

Sgarbi, l'evento da 6mila € per 30 minuti. Il debito col Fisco: 715mila €

Il caso Vittorio Sgarbi non si spegne. La premier Meloni sta valutando come e se intervenire ed è possibile che al sottosegretario vengano tolte le deleghe. Ma intanto una decisione é già stata presa, non sarà più lui a presiedere la giuria di Miss Italia. Il sottosegretario é indagato a Roma per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed emergono nuovi dettagli. Il suo debito con l’Agenzia delle Entrate - si legge su Il Fatto Quotidiano - riguarda tasse dirette ed Iva non pagate tra il 2012 e il 2019. La cifra di 715 mila euro è aggiornata al 2022: con il nuovo calcolo degli interessi aumenterà. Ma lui assicura che è "in regolare regime di rottamazione" delle cartelle "dal marzo di quest’anno". Mentre il suo avvocato Giampaolo Cicconi dice che l’inchiesta sul quadro acquistato dalla compagna Sabrina Colle "non può che finire con un’archiviazione, era un regalo di altri". E aggiunge che il critico ha già versato 250 mila euro a compensazione del debito con il fisco.

Spuntano anche - prosegue Il Fatto - delle mail di Nino Ippolito, caposegreteria del sottosegretario. "Dovete trovare uno sponsor che consenta di pagare un gettone non inferiore ai 3 mila euro", scriveva all’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale che lo voleva ingaggiare per la giornata "Arte e diritto". L’amministratore dell’agenda di Sgarbi e della società Arls Srl ha organizzato 33 eventi a pagamento in nove mesi. Poi un altro evento, il sottosegretario era a Messina per un documentario patrocinato dal Comune e dalla Regione. "L’On. Sgarbi dovrebbe solo presenziare all’evento e negli ultimi 30 minuti della manifestazione, in quanto vi saranno dei ringraziamenti con relativa consegna di pergamene, qualora volesse discutere una tematica trattata nel documentario, sarebbe per l’organizzazione tutta un onore". L’onorario? Seimila euro per 30 minuti, più Iva.