Silvia Romano col Rolex? Un fake. Spunta però la teoria del Tank da 2.550 euro

Silvia Romano aveva al polso un Rolex Lady Oro con il cinturino in pelle di coccodrillo? Una fake news circolata subito dopo l'atterraggo della cooperante in Italia. Silvia indossava un orologio col quadrante rettangolare, e il Rolex Lady Oro non ha il quadrante rettangolare.

Ora però su Instagram qualcuno avanza un'altra teoria e cioè - come si vede nella foto - che Silvia Romano ora Aisha avesse al polso un orologio Tank (modello grande acciaio, pelle) che costa ben 2.550 euro.

I social sono ovviamente esplosi, sarà anche questa una fake news?