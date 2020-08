Sindrome post Covid: persone negative ma mai guarite. Nuovo allarme

Il Coronavirus non ti lascia neanche dopo il tampone negativo. E' un allarmante dato che sta emergendo, prende sempre più piede la "sindrome post Covid", persone ufficialmente guarite, senza più virus in circolo nel corpo ma con sintomi da malattia. Emblematiche le strie di due donne. Gabriella - si legge sul Corriere della Sera - si è ammalata di Covid-19 a marzo. Ricoverata per polmonite, è stata dimessa dopo un mese: "Ancora adesso ho addosso una grande stanchezza e perdo i capelli a mazzi", racconta. Valentina, che, sempre a marzo, ha affrontato in casa la malattia, dice: "La febbre e le bolle sulla pelle sono rimaste fino a luglio. E la stanchezza: in vacanza con mio figlio sono stata settimane sdraiata".

Sono ufficialmente guarite e negative al tampone, ma hanno sintomi da più di tre mesi: debolezza, fiato corto, eritemi, perdita di memoria, ansia e dolori muscolari. Gli studi scientifici sulla "sindrome post Covid" sono ancora pochi e perlopiù coinvolgono le persone reduci dall’ospedale. Il dramma di molti è il ritorno al lavoro: Gabriella, insegnante elementare, è indecisa: "Come posso tornare adesso? Mi sento una persona inaffidabile".