Siracusa, pulmino si schianta contro un furgone: 3 morti. Bilancio drammatico

Siracusa, pulmino si schianta contro un furgone

Un grave incidente è avvenuto lungo la Statale 194, nel territorio di Carlentini (Siracusa), dove un pulmino a nove posti si è scontrato frontalmente con un furgone cassonato. Il bilancio è drammatico: tre persone hanno perso la vita, mentre altre sette sono rimaste ferite, quattro delle quali in condizioni critiche. A bordo del van viaggiavano braccianti agricoli di ritorno dagli agrumeti di Francofonte.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre le vittime dalle lamiere, mentre l’elisoccorso ha provveduto al trasporto dei feriti in ospedale. La strada è stata completamente chiusa al traffico.