Siu uscita da coma: indizi contro marito: violati sigilli di casa della donna

Siu, il cappotto spostato in casa che incastra il marito. L'amica: "Lui è geloso, non vuole che sfili"

L'influencer Siu è uscita dal coma. La 30enne è ricoverata da giovedì a Novara, dopo essersi presentata in ospedale con un buco nel petto. Gli inquirenti sospettano che a provocarle quella vistosa ferita sia stato il marito, Jonathan Maldonado, l'accusa a suo carico è di tentato omicidio e per questo è in stato di fermo. Ma lui nell'interrogatorio ha negato ogni addebito. Ora però è spuntato un nuovo indizio che potrebbe incastrarlo. Quando la villetta fu sequestrata, il 18 maggio, - riporta Il Corriere della Sera - c'era un cappotto appoggiato su una sedia. Due giorni fa, invece, lo hanno trovato sul tavolo della cucina. L’ipotesi della squadra mobile e della Procura di Biella è che il marito di Siu abbia usato un mazzo di chiavi nascosto agli inquirenti per manomettere i sigilli, entrare nell’abitazione e inquinare le prove contro di lui.

C’è anche questo dettaglio nel provvedimento di fermo contro Jonathan Maldonato, il 36enne in carcere da mercoledì sera con l’accusa di aver tentato di uccidere sua moglie Soukaina El Basri, l’influencer da 85mila follower di Biella che si fa chiamare Siu e che dal 16 maggio è ricoverata in fin di vita con un "foro" nel petto. "Il marito - racconta un'amica di Siu a La Stampa - la perseguitava. Era geloso. Siu mi ha raccontato tutto". Maldonato non voleva che la moglie facesse sfilate e che si facesse fotografare. "Credo che le togliesse il cellulare o comunque la costringesse a spegnerlo. Era andato a chiederle scusa dopo la denuncia. Le aveva promesso che sarebbe cambiato. Tutte bugie", conclude l'amica Indira.