Siu "colpita all'arteria mammaria". Maldonado nei guai: è tentato omicidio

Siu, per i pm è tentato omicidio. Il marito in questura si dichiara innocente

Svolta sul caso dell'influencer Siu, Soukaina El Basri, finita in ospedale con un vistoso buco nel petto, la doppia versione del marito Jonathan Maldonado fin dal principio non convinceva gli inquirenti. La vistosa ferita riportata, infatti, era incompatibile sia con il "tentato suicidio" e sia con la "caduta in casa" della donna. Nella notte Maldonado è stato portato in questura dove gli è stato notificato il provvedimento. La procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, ha firmato un ordine restrittivo nei suoi confronti, l'accusa è di tentato omicidio. Gli inquirenti sostengono che la donna sia "stata colpita all'arteria mammaria".

Ma Jonathan Maldonado davanti ai pm si è dichiarato innocente, respingendo ogni addebito. Un interrogatorio durato fino quasi a mezzanotte in questura a Biella. L'uomo è stato portato in caserma intorno alle 20.30 per essere sentito ma non ha ammesso alcuna sua colpa in merito al ferimento della moglie. Prima ancora, Maldonado, già sapendo di essere indagato, si era recato all'ospedale Maggiore di Novara, dove la moglie è in rianimazione da giovedì scorso. Lì - riporta l'Ansa - ha trovato il fratello della donna che l'ha bloccato e tra i due si sarebbe acceso un parapiglia. Sarebbe anche spuntata una denuncia di qualche mese fa di Siu verso il marito.