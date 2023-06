Sottomarino Titan fatto con gli scarti della Boeing: rivelazione choc

"Il ceo Rush pensava che il carbonio fosse sicuro". Cosa è successo

Del sommergibile Titan, imploso pochi giorni nei fondali dell'Atlantico, non c'è più traccia. Tutto l'equipaggio, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ma i dubbi sulla costruzione del "bolide" restano. A tal proposito Arnie Weissmann, redattore capo di Travel Weekly, ha rivelato dettagli scottanti. Il sottomarino Titan era costruito anche con "materiali presi in sconto da Boeing", l'azienda che costruisce aerei e che ha fornito alla OceanGate materiali riciclati "che avevano superato la durata di conservazione per l'uso negli aeroplani".