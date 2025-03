Staccò a morsi l'orecchio di un carabiniere, condannato a 5 anni

Staccò a morsi orecchio carabiniere, condannato a 5 anni

Aveva litigato con un carabiniere perché gli aveva chiesto i documenti in un bar e lo aveva aggredito staccandogli a morsi un orecchio. Per questo motivo un 46enne di Cocullo (L’Aquila) è stato condannato dal Tribunale di Sulmona (L’Aquila) alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, insieme a una provvisionale immediatamente esecutiva di 10 mila euro e il risarcimento da liquidare in sede civile.

La vicenda risale all’agosto scorso quando l’uomo che si trovava agli arresti domiciliari a Sulmona per una vicenda di stalking, era stato fermato dai militari. Una volta fuori dal locale, durante la discussione, il 46enne si sarebbe avventato contro il militare, sferrandogli un morso all’orecchio e tranciandone una parte.

Una scena violenta sotto gli occhi sbigottiti di passanti e avventori, con il collega che era rientrato nel bar con l’orecchio in mano per avvertire subito i soccorsi. Il militare sottoposto ad un intervento chirurgico per la sistemazione della lesione, era stato costretto per tre mesi a stare in convalescenza.