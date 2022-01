Superenalotto, la sua sestina da 135 mln sul giornale. Era un errore di stampa

Superenalotto, milionario per una notte. Poi la beffa: "Farò causa"

Un uomo di 83 anni di Sulmona ha trascorso una notte intera da milionario. Era certo di aver vinto al Superenalotto, la sestina vincente pubblicata dal giornale corrispondeva alla sua: ben 135 mln e 100 mila euro. Ma l'indomani - si legge sul Messaggero - è arrivata la doccia gelata, i numeri riportati dal quotidiano erano sbagliati e lui non aveva vinto nulla. "Ho cominciato a confrontare i numeri riportati dal giornale con le mie cinque giocate e all'ultima di queste ho visto che corrispondevano tutti e sei i numeri. Sono stato male tutta la notte, senza dormire, poi la mattina alle sette sono andato in ricevitoria chiedendo di controllare".

"Quando mi hanno detto - prosegue l'anziano al Messaggero - che non avevo vinto niente non volevo crederci, ho mostrato la ricevuta della mia giocata e i numeri vincenti riportati dal giornale. Poi ho chiesto anche a mio genero di controllare su internet e lui mi ha confermato che i numeri vincenti erano altri. L'ambulante ha sperato fino alla fine che l'errore di stampa fosse in quel nessun sei, piuttosto che nella combinazione vincente; ma alla fine la Dea bendata non lo ha baciato. "Io sono stato e sto male continua mi rivolgerò ad un avvocato perché ho subito un danno e voglio essere risarcito. Le mie condizioni di salute sono già precarie e questa storia mi ha provocato tanti problemi e ansie".

