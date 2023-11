Sutura un cadavere e mette la foto su Fb: sospesa una operatrice sanitaria

Sospesa dal servizio per sei mesi la coordinatrice del reparto di Anatomia patologica dell'ospedale di Brindisi

La coordinatrice del reparto di Anatomia patologica dell'ospedale 'Antonio Perrino' di Brindisi che aveva pubblicato su Facebook immagini di lei che, sorridente, ricuciva parti del cadavere di un uomo sottoposto ad autopsia è stata sospesa dal servizio per sei mesi. Lo ha deciso l'ufficio per i procedimenti disciplinari della Asl.

Il post dello 'scandalo'

Il post risale al primo maggio. A corredo dello scatto, c'era la didascalia "Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e con la testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, con la testa e con il cuore è un artista. Buon primo maggio a tutti". La contestazione mossa alla dipendente, a conclusione del procedimento disciplinare, attiene alla violazione del Codice di comportamento della Asl.

La coordinatrice era già stata sospesa per un mese, in via cautelare. Il suo comportamento era stato duramente criticato anche dalla direzione generale che ha annunciato un esposto in procura.