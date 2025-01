Taranto, sanitari nel mirino: tre infermiere prese a calci e pugni da un paziente. "Erano sole in reparto di notte"

Taranto, ennesima aggressione: le vittime sono tre infermiere

Ennesimo episodio di violenza all'interno di un ospedale, anche questa volta a essere prese di mira sono state delle infermiere, ben tre, colpite con calci e pugni da un paziente in evidente stato di alterazione psico-fisica. Il grave episodio è avvenuto all'interno dell'Ospedale Moscati di Taranto. Le tre operatrici hanno riportato diverse contusioni e per loro sarà necessaria una prognosi di tre giorni. Il paziente, ricoverato in Psichiatria, - riporta Tgcom 24 - è stato poi sedato. Il segretario generale della Fp Cgil di Taranto, Cosimo Sardelli, e la segretaria provinciale-settore sanità, Cristina Fama, hanno riferito che le infermiere aggredite "erano completamente sole nel reparto. Senza personale medico, socio sanitario, né ausiliario. Si sono ritrovate abbandonate da tutti e non tutelate".

L'aggressione è avvenuta mentre le operatrici sanitarie procedevano a un normale controllo dei parametri vitali, quando il paziente ha iniziato a dare in escandescenza. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Dopo aver subito l'aggressione, le infermiere hanno ripreso a lavorare e a fine turno si sono recate al punto di primo intervento dello stesso ospedale per farsi medicare e avviare la pratica di infortunio sul lavoro.