Terremoto, scossa di 4.3 in Calabria: molta paura, gente in strada

Terremoto in Calabria, scossa di 4.3: molta paura, gente in strada, non ci sono danni rilevati

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 e' stata registrata in Calabria alle 10.19 di questa mattina. Il sisma e' stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro. La profondita' del terremoto, secondo l'Istituto nazionale di geofisica, e' stata di 10 chilometri. La scossa ha interessato, comunque, una vasta zona della Calabria. E' stata avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

L'Ingv indica come epicentro un'area a 10 km al largo della costa calabra sud occidentale, nel Golfo di Sant’Eufemia. La città più vicina è Vibo Valentia, a 16 km dall'epicentro. In quest'area, rileva l'Ingv, non si erano verificati altri eventi nei giorni precedenti, ma analizzando la sismicità dal 1985 ad oggi si nota che è caratterizzata da una intensa attività sismica.

La zona interessata dal terremoto odierno infatti fa parte della zona ad alta pericolosità sismica della Calabria (secondo la mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale). Il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani evidenzia nelle aree adiacenti, alcuni terremoti con magnitudo stimata tra 4.1 e 4.9 (6 aprile 1976 Mw 4.9, 28 novembre 1869 Mw 4.6, 9 dicembre 1980 Mw 4.7, 16 giugno 2010 Mw 4.1) e il forte terremoto del 8 settembre 1905 (Mw 7.0) che ha prodotto effetti disastrosi fino al grado X-XI grado della scala MCS in moltissimi comuni della costa tirrenica calabrese. Secondo il Catalogo dei Forti Terremoti Italiani (CFTI5), questo terremoto provocò effetti distruttivi lungo la regione che si affaccia sul golfo di Sant’Eufemia.Nella parte settentrionale della penisola di Capo Vaticano, nell’attuale provincia di Vibo Valentia, 13 località (fra cui Parghelia, Piscopio, Stefanaconi e una decina di centri minori) furono quasi completamente distrutte.

Il terremoto di oggi è stato risentito in tutta la Calabria e nel messinese, come evidenziato dai questionari compilati sul sito di “Hai sentito il terremoto?”. Il terremoto è stato risentito con intensità fino al V grado MCS.