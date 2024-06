Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.6: paura a Linosa e Lampedusa

Terremoto in Sicilia: l'epicento a nordest dell'isola di Linosa. Non ci sono feriti

Momenti di apprensione per gli abitanti di Linosa e Lampedusa. Alle 23.11 è stata infatti avvertita distintamente e in modo anche piuttosto intenso una scossa di terremoto con epicentro a largo del Canale di Sicilia. Le vibrazioni si sono sentite anche a Pantelleria, anche se in modo più lieve.

La scossa di magnitudo 3.6 si è generata a 31 km di profondità con epicentro a nordest dell'isola di Linosa. Non ci sarebbero feriti.