Terrorismo, alzata a livello "Charlie" l'allerta nelle basi Usa in Europa

Alzata a livello 'Charlie' l'allerta in basi Usa in Europa

Diverse basi militari statunitensi in Europa sono state poste in stato di massima allerta e il loro livello di sicurezza e' stato elevato al secondo della scala di cinque, nel timore di attacchi terroristici. Lo ha riferito la Cnn, citando due funzionari statunitensi. Il livello di sicurezza di base e' stato aggiornato a "Charlie", che viene introdotto quando "si verifica un incidente" o vengono ricevute informazioni che indicano la probabilità di un attacco terroristico o di un attacco al personale o alle strutture.

Piu' alto del livello "Charlie" c'e' solo il "Delta". L'aumento del livello di protezione ha interessato, in particolare, la base di Stoccarda, dove si trova il quartier generale del comando americano in Europa, scrive la Cnn. Secondo il portale dell'esercito Stars & Stripes, anche altre basi americane in Germania hanno ricevuto direttive per aumentare il livello di protezione, comprese le basi aeree della Renania-Palatinato e di Ramstein e strutture in Romania e Bulgaria.

Il livello di protezione e' stato aumentato anche nella base aerea di Aviano in Italia. Uno dei funzionari statunitensi, di stanza in una base in Europa, ha detto all'emittente americana che non si vedeva questo livello di minaccia "da almeno 10 anni", e ha detto che di solito significa che l'esercito ha ricevuto una "minaccia attiva-affidabile".