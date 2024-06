Europei, allarme terrorismo a Berlino. Evacuata una fan zone, un arresto

A Berlino uno zaino sospetto ha fatto scattare la chiusura temporanea di alcune aree in cui si stavano radunando i tifosi in attesa della prima partita degli Europei di calcio. Lo riferisce l'agenzia Dpa, precisando che è rimasta chiusa una zona allestita per i tifosi vicino al Reichstag. Il presunto proprietario dello zaino è stato fermato e controllato.

Come riporta Repubblica, una persona è stata arrestata e sul posto sono arrivati cani anti esplosivo, per ispezionare il contenuto del bagaglio abbandonato. Un portavoce della polizia di Berlino ha detto, come riferisce la Bild, che “per motivi di sicurezza è stata allestita un'area riservata. Ora si sta esaminando il bagaglio. Potrebbe anche darsi che qualcuno non lo abbia portato nella zona tifosi perché il sacchetto è più grande del formato consentito”. Almeno una posizione da approfondire quindi è stata riscontrata. Ma è anche il segnale di un livello di allerta elevatissimo.