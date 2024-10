Tragedia in Thailandia, a fuoco un bus di studenti in gita: morti 22 bambini. Il video del disastro

Un tragico incidente è avvenuto in Thailandia, dove un autobus che trasportava una gita scolastica ha preso fuoco, provocando la morte di 22 bambini e tre insegnanti. L'incidente si è verificato nella provincia di Pathum Thani, vicino a Bangkok.

A bordo del veicolo viaggiavano 38 studenti di scuola elementare e media, e sei insegnanti della scuola Wat Khao Praya Sangkharam del distretto di Lan Sak. Secondo la polizia, 19 persone sono state salvate e trasportate in vari ospedali per ricevere cure.

Dei video diffusi sui social media mostrano il bus completamente avvolto dalle fiamme. L'autista dell'autobus è sopravvissuto ma è fuggito e non è stato ancora rintracciato. Un testimone presente sul posto ha riferito che l'incendio potrebbe essere scoppiato a seguito dell'esplosione di uno pneumatico e della collisione del veicolo con una barriera stradale.

Il primo ministro thailandese Paetongtarn Shinawatra ha espresso le sue condoglianze attraverso un post sul social X, assicurando che il governo si farà carico delle spese mediche e fornirà un risarcimento alle famiglie delle vittime.

#BREAKING: A school bus in Thailand with about 44 students and teachers on board caught fire on the outskirts of Bangkok. As many as 25 of them are feared dead.#Thailand #ThailandFire #Bangkok pic.twitter.com/6r6Urknzrx