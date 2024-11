Torino, madre uccide la figlia di dieci mesi e poi cerca di suicidarsi: la piccola trovata nella vasca da bagno

Accertamenti sulla morte di una bimba di dieci mesi in una casa del Torinese, sono in corso da parte del carabinieri. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quello dell'omicidio da parte della Madre. Le forze dell'ordine sarebbero state allertate dal padre, mentre la piccola sarebbe stata trovata in una vasca. L'abitazione si trova a Nole, nel Basso Canavese. La donna che avrebbe ucciso la figlia nel Torinese ha tentato il suicidio. E' quanto si apprende da fonti investigative. La mamma è stata soccorsa con l'elicottero.

Era da oltre un anno in cura e sarebbe dovuta andare oggi pomeriggio dalla psicologo la Madre che a Nole ha ucciso la figlia di 10 mesi annegandola nella vasca da bagno. La donna, secondo quanto si apprende da fonti investigative, aveva infatti manifestato problemi psicologici fin dai primi mesi di gravidanza e per questo era seguita da uno psicologo. Dopo aver ucciso la figlia, la donna ha tentato di uccidersi con un coltello. Ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita