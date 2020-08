Torino, pastore nigeriano arrestato, picchiava la moglie e rubava le offerte

Un pastore evangelico nigeriano è stato arrestato a Torino perché picchiava la moglie. L'uomo, 44 anni, gestiva il luogo di culto della chiesa 'Montagna di fuoco' di via Pinerolo ed era già noto alla polizia per rapina, droga e sfruttamento della prostituzione, oltre che come tassista abusivo a Porta Palazzo. Assieme ai maltrattamenti, si legge su La Stampa, la moglie (nigeriana anche lei, con un lavoro da domestica) ha denunciato che il marito si intascava anche le offerte raccolte tra i fedeli della sua chiesa.