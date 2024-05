Toti, elogi sperticati a Di Maio: "Ragazzo sveglissimo, altro che la Lega"

Inchiesta Liguria/ Toti e gli elogi sperticati a Di Maio: "Ragazzo sveglissimo. I peggiori? Quelli della Lega"

"Sono preoccupati tutti quelli della Lega, cosa combini, con Renzi, cosa combini adesso con Di Maio... Ti devo dire che Di Maio è maturato molto eh". Parola di Aldo Spinelli, indagato nella maxi-inchiesta sul presunto giro di corruzione. L'imprenditore ligure, nell'intercettazione che Affaritaliani.it ha esaminato, parla con Giovanni Toti, anch'egli indagato, che non lesina complimenti all'ex ministro e leader pentastellato: "È cresciuto tantissimo, è un ragazzo sveglissimo".





Proprio su quest'ultimo, oltre alla tempesta giudiziaria, si è abbattuto il temporale politico: la richiesta di dimissioni è diventata sempre più insistente da parte delle opposizioni ma anche di alcuni ministri in carica. Il pressing è tutto su Giovanni Toti, scaricato indirettamente anche dai suoi: come Affaritaliani.it ha anticipato, infatti, il centrodestra vorrebbe puntare tutto sull'attuale sindaco di Genova, Marco Bucci per le prossime elezioni.

Non si può escludere che Toti, alla luce di quanto emerso nell'intercettazione del 9 febbraio 2022 in tempi non sospetti, possa cercare in Luigi Di Maio una "spalla" inaspettata, più morale che concreta, considerata la posizione di entrambi. Del resto, proprio il governatore qualche mese dopo - era giugno 2022 - ai microfoni della stampa aveva "tentato" Di Maio, definendolo un “interlocutore affidabile” per il centrosinistra. Che questa ammirazione possa tornare utile a Toti, ora indagato?