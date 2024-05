Liguria, voto a novembre. Bucci candidato del Centrodestra. Anteprima Affari

La Liguria è una Regione moderata e non di destra. Ecco perché il candidato non sarà di Fratelli d'Italia. Quando al leghista Rixi...

Ormai è fatta. Non ci sono più dubbi. Giovanni Toti, dopo l'interrogatorio della prossima settimana, si dimetterà da Governatore della Regione Liguria. Senza se e senza ma, nel Centrodestra - almeno a microfono spento - lo danno tutti per scontato. E la sua carriera politica ormai è finita. La Regione andrà quindi al voto anticipato in autunno, più probabile a novembre che a ottobre. Attualmente, in questi mesi prima delle urne, a gestire l'ordinaria amministrazione e a garantire la continuità gestionale della macchina regionale, compresi i lavori legati al Pnrr, andrà avanti Alessandro Piana, vice-presidente della Lega. Un traghettatore fino alle elezioni dopo l'estate.



Ma chi sarà il candidato per la Regione del Centrodestra? Scelta non facile e il rischio sconfitta, dopo il terremoto Toti, è alto. Esclusa la carta Claudio Scajola, sindaco di Imperia, anche e non solo per una questione anagrafica (è del 1948) e comunque non rappresenterebbe una svolta di cui la coalizione ha bisogno. Fuori dai giochi anche il nipote, Marco Scajola, attuale assessore vicino a Forza Italia in quanto, sostengono fonti del Centrodestra, privo di standing in grado di affrontare una sfida così impegnativa. Per Fratelli d'Italia, primo partito alle Politiche e quasi certamente alle Europee di giugno, il nome forte è quello del deputato e coordinatore regionale Matteo Rosso mentre per la Lega, quasi scontato, il nome è quello di Edoardo Rixi, segretario del Carroccio ligure e fedelissimo di Matteo Salvini.



Attenzione però perché, come spiegano fonti qualificate del Centrodestra, la Liguria "non è l'Abruzzo" nel senso che si tratta di una Regione storicamente moderata, dove in passato era molto forte il Partito Socialista, e quindi candidare una figura di destra, come Rosso, potrebbe far prendere molti voti a Fratelli d'Italia ma poi far perdere la coalizione per la fuga di una fetta di elettori centristi. Per quanto riguarda Rixi, che avrebbe tutte le carte in regola per guidare la Regione, Salvini lo vuole con sé al Mit per continuare a seguire da vicino tutti i progetti, non solo in Liguria, legati al dicastero dei Trasporti e delle Infrastrutture.



Ed ecco che - secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare - la carta vincente del Centrodestra per la Liguria e per evitare una sconfitta si chiama Marco Bucci, il popolarissimo sindaco di Genova diventato famoso soprattutto per la ricostruzione dell'ex Ponte Morandi. Bucci è un manager, indipendente non iscritto a nessun partito del Centrodestra, ma che ha ottimi rapporti con tutti i leader della coalizione, a partire dalla presidente del Consiglio passando per i due vicepremier.



Sarebbe l'uomo giusto - spiegano diverse fonti della maggioranza - per tenere la Liguria e fronteggiare la sfida di Pd e M5S. Anche perché una figura come Bucci, come è accaduto in Basilicata con Vito Bardi, potrebbe quasi certamente avere il sostegno anche di Azione e di Italia Viva. Poi per il primo cittadino di Genova si cercherà un successore, ma va da sé che fare il Governatore, con l'autonomia regionale che sarà in vigore o quasi, vale molto di più che fare il sindaco del capoluogo. E Bucci è pronto.