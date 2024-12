Travolta da un camion della spazzatura, donna muore sul colpo nel Sassarese

Tragedia nel Sassarese, dove si è verificato l'ennesimo incidente stradale: una donna è stata investita e uccisa a Sorso. Secondo le prime informazioni l'incidente è avvenuto in un'area di servizio di viale Cotton. La donna, della quale non si conoscono ancora le generalità, è stata travolta da un mezzo della nettezza urbana. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Secondo gli ultimi dati disponibili il 2024 è stato un altro anno nero per gli incidenti stradali mortali nell'Isola. Nel 2023 l'Istat aveva registrato 110 decessi, mentre quest'anno si arrivati, con la donna investita e uccisa oggi, a 107, una dozzina solo tra novembre e dicembre.