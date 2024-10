Treviso, muore a 15 anni andando a scuola: terribile scontro tra auto e scooter

Castelfranco Veneto, 15enne morto andando a scuola. La sua Vespa si è scontrata con un'auto

Stava andando a scuola con lo scooter come ogni mattina ma in classe non è mai arrivato. Nella mattina di oggi 25 ottobre, intorno alle 8, il 15enne Kevin Gentilin di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La Vespa su cui viaggiava lo studente si è scontrata con un auto. Nell'impatto il giovane è stato sbalzato sull'asfalto ed è morto sul colpo.

I primi a chiamare i soccorsi sono stati proprio gli automobilisti che stavano transitando sulla stessa strada proprio nel momento dell'incidente. Gli addetti del 118 sono arrivati in brevissimo tempo sul posto ma non hanno potuto fare nulla per salvare Kevin. Le forse dell'ordine hanno effetto i rilievi di legge per scoprire la dinamica dell'incidente mortale.