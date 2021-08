Trovato un cadavere a bordo fiume. Potrebbe essere la vigilessa scomparsa

Trovato un cadavere. Potrebbe essere la vigilessa scomparsa

Potrebbe appartenere alla vigilessa scomparsa 3 mesi fa il cadavere trovato da un bambino a bordo del fiume Oglio nel Bresciano. A scorgere quel corpo senza vita, a una manciata di metri dalla ciclabile che costeggia il fiume è stato un ragazzino che ieri mattina passeggiava con i genitori. Un corpo di donna - si legge sulla Stampa - riverso nel prato a dieci metri dall’acqua, quasi senza abiti e ormai irriconoscibile, nella zona in cui è stata cercata per mesi e senza esito Laura Ziliani, l’ex vigilessa del Comune dell’alta Val Camonica, 55 anni, scomparsa nel nulla tre mesi fa. A circa 500 metri da lì, più a sud lungo un torrente, durante le ricerche era stato trovato uno dei suoi scarponi da trekking.

Elementi - prosegue la Stampa - che spingono gli inquirenti a ritenere che quel corpo possa appartenere a lei. Era l’8 maggio quando la donna, che viveva a Brescia e nei weekend tornava in Val Camonica, uscì per una passeggiata in montagna e non fece ritorno: era stata la maggiore delle tre figlie a dare l’allarme, ora indagata a piede libero dalla Procura di Brescia per omicidio volontario e occultamento di cadavere insieme al fidanzato e alla sorella minore.