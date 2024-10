Turetta, spunta la lista sui buoni propositi prima di uccidere Giulia Cecchettin

Omicidio Cecchettin, spunta la lista sui buoni propositi di Filippo Turetta

A guardarla sembrava quella lista mentale che uno fa al ritorno delle vacanze oppure a capodanno. Ma per Filippo Turetta era un foglio vergato e riprodotto sul cellulare, come a voler trasformare un mantra i buoni propositi per il 2023, pochi mesi prima di uccidere Giulia Cecchettin.

Alcuni esempi? Buoni propositi 2023 - scrive il fidanzato killer - aiutare Giulia a migliorare profilo, allenarsi con dedizione, andare a un concerto. Apprezzare la vita”. A mostrare questa lista è stata la trasmissione Pomeriggio cinque.

La lista secondo gli esperti è catalogata con maniere compulsive e viene divisa in buoni propositi cose che non vanno e cose da fare. Come se Turetta volesse rivolgere a lui stesso un programma da seguire mentalmente per rendere la sua vita migliore. Purtroppo tra le sue cattive intenzioni non aveva segnato quella che avrebbe trucidato la povera Giulia.