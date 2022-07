Turista straniera denuncia: "Sono stata stuprata"

Una giovane turista in vacanza a Trapani denuncia di essere stata stuprata

Una giovane turista in vacanza, a Trapani, ha denunciato di essere stata stuprata. Da una prima ricosctruzione dei fatti, la ragazza di nazionalità finlandese di 27 anni, ha contattato i Carabinieri alle 4 del mattino, del 22 luglio, per denunciare la violenza subita.

Ai militari, che l'hanno sentita prima che andasse in ospedale a farsi refertare, ha detto di essere uscita ieri sera con due amiche e di essere andata a cena al ristorante. Nel locale avrebbe conosciuto 4 ragazzi, tutti turisti e le due comitive avrebbero trascorso delle ore insieme.

Le due amiche a un certo punto sarebbero tornate nell'appartamento preso in affitto, mentre la vittima ha proseguito la serata con i 4 in un locale sulla spiaggia. Poi, secondo quanto ha raccontato, si sarebbe spostata con i turisti nel loro residence e lì sarebbe avvenuta la violenza. I militari stanno verificando il racconto e, secondo quanto si apprende, grazie alla testimonianza della giovane avrebbero individuato il luogo in cui sarebbe avvenuto lo stupro che starebbero per controllare.