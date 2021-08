Uccisa nel catanese a colpi di pistola: ricercato l'ex fidanzato stalker

Brutale omicidio la notte scorsa ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello. Una 26enne, Vanessa Zappalà, è stata assassinata con diversi colpi di arma da fuoco. E' ora ricercato l'ex fidanzato dai carabinieri intervenuti sul posto. La giovane è stata colpita mentre stava passeggiando nella borgata marinara assieme ad alcuni amici coetanei. Stando ai media locali sarebbe stato fatale un colpo alla testa. Nella notte è subito iniziata la caccia all'uomo. Vanessa era di Trecastagni. Aveva più volte denunciato per stalking l'ex fidanzato, originario invece di San Giovanni La Punta, paese in cui è in corso la caccia all'uomo, ritenuto responsabile dell'agguato mortale. Ferita di striscio e poi medicata dai medici del 118 sul posto, un'amica della giovane.