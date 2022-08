Regno Unito: poliziotto accusato di due stupri nello stesso giorno

Regno Unito, poliziotto del South Yorkshire accusato di due stupri nello stesso giorno

Cosa succede quando sono le autorità stesse a seminare il panico? In Inghilterra, un poliziotto dovrà presentarsi in tribunale domani, martedì 30 agosto, dopo essere stato accusato di abusi sessuali. Rowan Horrocks, agente della polizia del South Yorkshire, è stato accusato di ben due stupri. Entrambe le accuse si riferiscono allo stesso giorno, segnalato il 28 novembre 2021. Il 26enne non era in servizio al momento del presunto reato.

Ora, l’agente è stato sospeso dalle sue funzioni e sono in corso procedimenti interni per cattiva condotta. Supt Delphine Waring, Responsabile degli standard, ha dichiarato: "So quanto comprensibilmente preoccupate saranno le nostre comunità. Vorrei totalmente assicurare al pubblico che i casi di questo tipo sono trattati in modo estremamente serio”.

"Ci impegniamo ad essere il più aperti possibile sugli standard professionali della polizia del South Yorkshire", continua. "Tutti gli ufficiali che non riflettono i valori e gli elevati standard della nostra organizzazione saranno valutati nel modo più rapido e vigoroso possibile".