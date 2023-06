"Uno spreco da 85 milioni”. Covid e mascherine, la scoperta di Report

Le mascherine lasciate nei magazzini dopo la fine della pandemia di Covid

Nel corso della puntata andata in onda lunedì su Rai 3, Report ha portato le telecamere in un deposito da circa 33mila metri quadrati pieno all’80% da mascherine e altri DPI. Nel locale anche flaconi, detergenti, guanti e via dicendo: 3 miliardi circa di materiali “avanzati”, con i quali nessuno sa cosa fare.

“Queste sono mascherine – ha spiegato un dipendente mostrando i tantissimi imballaggi presenti nel magazzino – alcune probabilmente ormai prossime alla scadenza, altre ancora buone”.

E ci sono 30 magazzini SDA nelle stesse condizioni in tutta Italia.

Secondo quanto ha spiegato il programma condotto da Sigfrido Ranucci, dalle rendicontazioni dell’ex struttura commissariale nel 2022 l’affitto per tenere in deposito questi prodotti è costato all'Italia 85 milioni di euro.