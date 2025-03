Uomo ucciso a Foggia, la coltellata fatale all'addome è stata inflitta dalla moglie. La confessione

Uomo ucciso a Foggia, la terribile verità: arriva la confessione

Risolto il caso sull'omicidio avvenuto ieri in provincia di Foggia. Una lite in famiglia a San Severo è finita in tragedia, a perdere la vita è stato un uomo di 30 anni. Inutile la corsa in ospedale, la vittima era arrivata al pronto soccorso già in condizioni disperate. La lite è avvenuta nell'abitazione in cui l'uomo viveva con la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, il litigio sarebbe avvenuto proprio tra i due coniugi e l'uomo avrebbe riportato ferite risultate subito gravi.

Sarebbe stata la moglie, stando al racconto che la donna stessa ha fornito ai carabinieri subito dopo i fatti, ad accoltellare il marito dopo essere stata aggredita dall'uomo durante un litigio sorto per futili motivi nella loro abitazione. I carabinieri, insieme al pm di turno di Foggia, stanno indagando per cristallizzare con precisione l'accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La donna non avrebbe riportato ferite o segni di colluttazione.