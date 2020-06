Usa, farmaco antivirus entro fine giugno? Anticorpo già testato sull'uomo

Inizia il primo studio al mondo su un potenziale trattamento con gli anticorpi per la Covid-19 negli esseri umani. Come riporta l'Ansa, lo rende noto l'azienda farmaceutica Eli Lilly. I primi pazienti hanno ricevuto, in uno studio di fase 1, l'anticorpo principale LY-CoV555 nato della collaborazione di Lilly con AbCellera. Lo studio, controllato con placebo, valutera' la sicurezza e la tollerabilita' nei pazienti ricoverati in ospedale con Covid-19. Sempre come riferisce l'Ansa, i risultati sono previsti entro la fine di giugno. Se i risultati della Fase 1 mostreranno che l'anticorpo puo' essere somministrato in modo sicuro, Lilly avviera' uno studio di Fase 2 per valutare l'efficacia in popolazioni vulnerabili. Gli scienziati di Lilly hanno sviluppato in soli tre mesi l'anticorpo, dopo che questo era stato identificato da AbCellera ed il Centro di ricerca sui vaccini dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive Usa (NIAID) su un campione di sangue prelevato da uno dei primi pazienti statunitensi guariti da Covid-19. LY-CoV555 e' il primo potenziale nuovo farmaco specificamente progettato per combattere SarsCov2, il virus che causa la Covid-19. I primi pazienti nello studio sono stati trattati nei principali centri medici Usa.