Usa, ennesima tragedia in un liceo. Ferisce due studenti, poi si punta il fucile contro e si spara

Nashville, apre il fuoco in un liceo contro 2 studenti e poi si spara

Ha aperto il fuoco nella mensa di un liceo di Nashville, colpendo almeno due studenti, e poi ha rivolto l'arma contro di sé e si è sparato. Lo riferiscono i media americani che non confermano se vi siano morti. Il distretto scolastico ha comunque detto che "la persona responsabile della sparatoria non è più una minaccia", spiegando che la Antioch High School è in lockdown.