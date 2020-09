Vaccini antinfluenzali,farmacisti preoccupati."Troppo poche 13 dosi a negozio"

Vaccino antinfluenzale, farmacisti preoccupati."Troppo poche 13 dosi a negozio"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Dopo l'apertura delle scuole si teme una risalita dei contagi, ma in attesa di un vaccino efficace non si può far altro che cercare di prevenire il contagio. Una delle soluzioni - si legge sulla Stampaa - è quella di fare quanto prima il vaccino antinfluenzale, per tutelarsi da una parte e per poter individuare più facilmente eventuali sintomi da Coronavirus, ma dalle farmacie arriva l'allarme: "Tredici dosi a negozio non bastano, ne servono molte di più".

L’idea del ministro della Salute Speranza, però è quella di non intaccare più di tanto la scorta di 17 milioni di antinfluenzali acquistati per immunizzare le fasce deboli della popolazione, quanto ricorrere a prodotti di importazione. Questo per non lasciare senza antidoto le fasce produttive della popolazione, che non avendo diritto al vaccino gratuito, fino ad oggi lo hanno acquistato per proprio conto in farmacia. L’obiettivo da sempre dichiarato dalle autorità sanitarie - prosegue La Stampa - è di arrivare ad una copertura vaccinale del 75%, ma fino a ieri solo un anziano su due si è immunizzato e nel resto della popolazione non si arriva al 17%. I 10 milioni di seguaci del vaccino antinfluenzale proprio per la paura del Covid dovrebbero lievitare quest’anno a 17 milioni.