Vaccino: bassa efficacia, bugie, imprecisioni. Giù la fiducia su AstraZeneca

Tante aspettative si sono creato intorno ad AstraZeneca per lo sviluppo di un vaccino efficace. Oltre alla sua economicità, il vaccino è stato considerato dalla casa farmaceutica britannica efficace per il 90%. Ma, come scrive il The New York Times, scienziati ed esperti del settore hanno affermato che l'errore e una serie di altre irregolarità e omissioni, nel modo in cui AstraZeneca ha inizialmente divulgato i dati, hanno eroso la loro fiducia nell'affidabilità dei risultati.

I tecnici scientifici statunitensi hanno notato anomalie in alcuni risultati ma intanto le probabilità che altre agenzie regolatorie autorizzino rapidamente l'uso del vaccino AstraZeneca stanno diminuendo: una battuta d'arresto inaspettata nella campagna globale per arrestare la devastante pandemia. "Penso che abbiano davvero danneggiato la fiducia nel loro intero programma di sviluppo", ha affermato Geoffrey Porges, analista della banca di investimenti SVB Leerink.

Michele Meixell, portavoce di AstraZeneca, ha affermato che i processi "sono stati condotti secondo gli standard più elevati". Mercoledì, in un'intervista, Menelas Pangalos, il dirigente di AstraZeneca responsabile di gran parte della ricerca e sviluppo dell'azienda, ha difeso la gestione dei test e le divulgazioni pubbliche da parte dell'azienda. Ha detto che l'errore nel dosaggio è stato commesso da un appaltatore e che, una volta scoperto, le autorità di regolamentazione sono state immediatamente informate e hanno firmato il piano per continuare a testare il vaccino in dosi diverse. Alla domanda sul perché AstraZeneca abbia condiviso alcune informazioni con gli analisti di Wall Street e altri funzionari ed esperti, ma non con il pubblico, ha risposto: "Penso che il modo migliore per riflettere i risultati sia in una rivista scientifica peer-reviewed, non in un giornale".

A seconda dell'intensità con cui sono state somministrate le dosi, il vaccino sembrava essere efficace al 90% o al 62%. L'efficacia media, hanno detto gli sviluppatori, era del 70%. Quasi immediatamente, però, sono sorti dei dubbi sui dati. Il regime che sembrava essere efficace al 90% si basava su partecipanti che ricevevano una mezza dose di vaccino seguita un mese dopo da una dose piena; la versione meno efficace prevedeva un paio di dosi piene. AstraZeneca ha rivelato nel suo annuncio iniziale che meno di 2.800 partecipanti hanno ricevuto il regime di dosaggio più piccolo, rispetto ai quasi 8.900 partecipanti che hanno ricevuto due dosi complete.