Vaticano: "Modificare ddl Zan, viola il Concordato. Libertà a rischio"

Il Vaticano ha chiesto formalmente al governo di modificare il ddl Zan perché "viola il Concordato". Un atto senza precedenti nella storia del rapporto tra i due Stati. I nodi della questione per i vescovi

Secondo la segreteria di Stato, la proposta ora all’esame della commissione Giustizia del Senato (dopo una prima approvazione del testo alla Camera, lo scorso novembre), violerebbe in "alcuni contenuti l’accordo di revisione del Concordato". Si tratta della prima volta che lo Stato Pontificio interviene con una nota verbale all'ambasciata italiana per contrastare l'approvazione di una legge, esercitando le facoltà previste dai Patti Lateranensi (e dalle loro modificazioni).

La nota verbale (una comunicazione formale in terza persona e non firmata) è stata presentata dal monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede. Secondo quanto scritto nel documento, consegnato dall'alto prelato il 17 giugno, "alcuni contenuti attuali della proposta legislativa in esame presso il Senato riducono la libertà garantita alla Chiesa Cattolica dall'articolo 2, commi 1 e 3".

Il comma 1 dell'articolo 2 dei Patti afferma: "La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica". Il comma 3 garantisce "ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

Per il Vaticano alcuni passaggi del ddl Zan non solo metterebbero in discussione la sopracitata "libertà di organizzazione" (accusato, per esempio, l’articolo 7, che non esenterebbe le scuole private dall’organizzare attività per la costituenda Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia e la transfobia, ma addirittura attenterebbero, in senso più generale, alla "libertà di pensiero" della comunità dei cattolici). "Chiediamo che siano accolte le nostre preoccupazioni" conclude la santa Sede nel documento. Se non è una novità che il Vaticano intervenga su temi di questa sorta lo è sicuramente il terreno, diplomatico, sul quale ha deciso di muoversi questa volta.