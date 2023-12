Vaticano, il documento fantasma che cambia il Conclave: "Voto anche ai laici"

Vaticano, la lotta di potere nella Chiesa e il post Papa Francesco

In Vaticano non si respira una buona aria, un documento fantasma proveniente dagli Stati Uniti e pubblicato da due siti scuote la Chiesa. Parlerebbe dell’elezione del prossimo Papa da parte dei cardinali ma con l’aggiunta di una percentuale del 25% di laici: una novità che - si legge su Il Corriere della Sera - rimanda all’ultimo Sinodo, l’assemblea dove la presenza di una componente non religiosa ha creato sospetti e qualche malumore. Il problema è che non si capisce se questo documento esista davvero, o se invece sia frutto di una campagna di disinformazione per colpire Francesco, criticato soprattutto da quel mondo per i metodi di governo: ultimo caso, il provvedimento annunciato contro il cardinale americano e tradizionalista Edmund Burke, che sarebbe privato di stipendio e appartamento vaticano per le critiche incessanti al Pontefice argentino.

Quell’iniziativa controversa - prosegue Il Corriere - è arrivata dopo che due siti statunitensi, The Pillar e The Remnant, avevano parlato all’inizio di novembre del "documento" con dovizia di particolari. Il fatto è che il presunto estensore, il cardinale Gianfranco Ghirlanda, canonista di fiducia del Papa, ha smentito subito di avere scritto o avuto notizia di quelle carte, definite "invenzioni". Ma il tamtam è continuato, tanto da indurre il cardinale a un'ulteriore precisazione. "È una menzogna — conferma Ghirlanda al Corriere — che io stia preparando un documento sul Conclave. È falso che mi sia visto col Papa per discuterne. La realtà è che non ne so nulla, né mi è stato mai chiesto un parere. Non sono implicato. Se poi si sta elaborando qualcosa altrove, non ne sono a conoscenza...".