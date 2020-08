Veneto, "morti per Covid" ma erano già negativi. Scoppia il caso sui social

Scoppia la polemica sui social su presunti decessi da coronavirus in Veneto diramati nel bollettino giornaliero. “Oggi 13 morti per il virus – scrive un utente su Facebook - di cui 11 in Veneto. Oddio! Poi leggo: ‘L'alto numero di decessi, 11, registrati nel bollettino Covid odierno della Regione Veneto comprende soggetti, quasi tutti anziani, morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi giorni, e conteggiati solo oggi. Si tratta in gran parte inoltre - viene precisato - di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid’. Cioè, basta avere avuto il virus in passato, poi se muori è sempre colpa del virus?”

Rimane significativa la crescita dei contagi in Veneto, che nelle ultime 24 ore registra 147 positivi al Coronavirus (22.190 la somma da inizio dell'epidemia) e 11 decessi in più (2.116). Il bollettino della regione evidenzia nuovi focolai di Covid scoperti in questi giorni, l'ultimo in un'azienda di carni nel trevigiano, che hanno fatto fare un balzo al dato dei soggetti in isolamento, dai 6.076 di ieri ai 6.524 attuali, + 448. Salgono anche gli attualmente positivi, che raggiungono quota 2.158 (+39). Gli 11 morti registrati nel bollettino Covid odierno della regione Veneto comprende quindi soggetti quasi tutti anziani, morti sul territorio (non in ospedale) negli ultimi giorni, e conteggiati solo oggi, il che ha fatto arrabbiare parecchi utenti che hanno fatto notare la non pertinenza del dato. Si tratta in gran parte inoltre - viene precisato - di pazienti contagiati dal virus nei mesi scorsi, nel frattempo negativizzatisi, ma che su indicazione del Ministero della Sanità vanno registrati comunque come soggetti con infezione da Covid.