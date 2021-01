Effetto Covid a Venezia, è crisi. E i locali storici finiscono ai cinesi

A Cannaregio, quartiere di Venezia, tre storici locali a conduzione veneziana sono stati venduti e poi comprati da imprenditori cinesi.

Il primo è il bar gelateria Da Nini, al civico 1306 di Cannaregio, accanto al ponte delle Guglie, ha iniziato la sua attività nel 1972, a conduzione familiare, ha risentito dell'effetto Covid. Come si legge su 'Il Gazzettino', in una dichiarazione rilasciata dai figli Valter e Mauro: "Siamo stanchi - confida Valter - Il bar ha 46 anni di vita e noi 30 di lavoro, a svegliarci presto il mattino e rincasare tardi. Una volta qui si producevano gelati e dolci in proprio, con le macchine che lavoravano tutto il giorno e si rompevano spesso. Un tempo si lavorava molto ma anche si guadagnava. Adesso il gioco non vale più la candela ed è un'attività che abbiamo sconsigliato ai nostri figli perché senza più prospettive".

Poco distante, al civico 1038, si trova invece il Ma Ciao! e infine al civico 1022 il bar chiamato MQ10.

Tutti e tre i locali da fine marzo cederanno il posto a nuovi proprietari di origine cinese.