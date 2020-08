Viano, pulisce il sottotetto e trova un mitragliatore Sten

Uno Sten risalente alla Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto nella mattinata di ieri, 5 agosto, a Viano (Reggio Emilia), in un casolare di proprietà di una 40enne reggiana. Mentre il marito della proprietaria effettuava lavori di pulizia nel sottotetto dell'immobile è emersa una cassetta di legno contenente il mitra a canna corta modello Sten MK calibro 9 in discreto stato di conservazione, con 5 caricatori vuoti e 252 munizioni calibro 9/19 PB.

Si tratta di un mitra a canna corta progettato nel Regno Unito nel 1940, utilizzato anche dai paesi del Commonwealth, e in minor parte dalla Francia e dalle varie formazioni di Resistenza in tutta Europa. Anche in Italia dai combattenti della Resistenza, che lo ricevevano dai lanci paracadutati dell'aviazione britannica. Lo Sten è stato sostituito dal mitra L2A3 Sterling nel 1953.

Il mitra rinvenuto nel reggiano è stato sottoposto a sequestro unitamente ai serbatori e alle munizioni dai carabinieri di Scandiano e posto a disposizione della Procura reggiana per gli eventuali successivi accertamenti tecnici e balistici.